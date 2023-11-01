Ефимов: Оборот московских производителей пищевых продуктов вырос на 6,8%

Оборот столичных предприятий, занятых в сфере производства пищевой продукции, в январе-августе 2023 года увеличился на 6,8% в сопоставимых ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года и составил 388,3 миллиарда рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии