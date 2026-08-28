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Мировое обозрение

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На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом

На Украине начали проверку после пожара на складе боеприпасов под Киевом

Взрывы под Киевом в Бучанском районе — это не просто очередной эпизод войны. Это история про то, как украинская власть сама себе создает проблемы, а потом героически их расследует.

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