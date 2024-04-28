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"Пожалуйста, перестаньте закупать всякое у России и Ирана, а лучше знаете, просто ложитесь на пол голодными и холодными и умрите, вот такая концепция, что скажете?"

"Пожалуйста, перестаньте закупать всякое у России и Ирана, а лучше знаете, просто ложитесь на пол голодными и холодными и умрите, вот такая концепция, что скажете?"

Политнавигатор «Хуже не придумаешь» – в Киеве испугались разворота США на «китайское направление» Руководство США начинает замещать антироссийскую риторику антикитайской, и даже в войне на Украине обвиняет Пекин.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Самолёт крыльями махал , чтоб не упасть.
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9 час.
Владислав Владислав
.линчик обнаглел.
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56 сек.
Владислав Владислав
Хорошо сказано.
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45 сек.

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