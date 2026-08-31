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Царьград

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Fox News: США усилили контроль за помощью Украине

Fox News: США усилили контроль за помощью Украине

Вашингтон применяет масштабную систему контроля и 24 федеральных ведомства для защиты помощи Украине от коррупции, сообщает бывший заместитель помощника госсекретаря США Кэрри Филипетти.

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