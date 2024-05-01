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Деньги на воздух: аким Мангистау поручил усилить контроль за бесплатным питанием в школах и детсадах

Деньги на воздух: аким Мангистау поручил усилить контроль за бесплатным питанием в школах и детсадах

На обеспечение горячим питанием в детских садах и школах Мангистау предусмотрено 9,8 млрд тенге. Об этом сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области Марина Альбекова.

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