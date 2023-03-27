Запад вздрогнет от русского ответа на санкции. Границ больше нет

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, у нашей страны есть все возможности и инструменты – мы готовы к любому развитию событий.
Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, у нашей страны есть все возможности и инструменты – мы готовы к любому развитию событий.
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