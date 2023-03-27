Царьград

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Запад вздрогнет от русского ответа на санкции. Границ больше нет

Запад вздрогнет от русского ответа на санкции. Границ больше нет

Россия не исключает никаких вариантов ответа на западные санкции. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрия Биричевского, у нашей страны есть все возможности и инструменты – мы готовы к любому развитию событий.

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