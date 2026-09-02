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Новости Тамбова

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Учредителя и бывшего директора «Автодор-Тамбов» будут судить за неуплату 64 миллионов рублей налогов

Учредителя и бывшего директора «Автодор-Тамбов» будут судить за неуплату 64 миллионов рублей налогов

Происшествия, сегодня, 10:42 фото: администрация Тамбовского муниципального округа Читайте также: Жителя Моршанска обязали выплатить 465 тысяч рублей за ущерб Цне (вчера, 11:02) 18-летнего тамбовчанина отправили под домашний арест за отправку развратного видео несовершеннолетней (28.

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