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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Зенит», ЦСКА – МБА-МАИ, УНИКС сыграет с «Пари НН»

Казанский УНИКС примет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» сыграет с «Зенитом», ЦСКА – с МБА-МАИ. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Енисей – Зенит Дата проведения 15 декабря, 13.

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