Какие профессии ведут к летальному исходу: рассказывает кардиолог

При каких условиях риск внезапной остановки сердца повышается.Какие профессии ведут к летальному исходу от остановки сердца, при каких условиях такие риски повышается, рассказывает книга «Привычка быть здоровым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии