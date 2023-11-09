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Какие профессии ведут к летальному исходу: рассказывает кардиолог

Какие профессии ведут к летальному исходу: рассказывает кардиолог

При каких условиях риск внезапной остановки сердца повышается.Какие профессии ведут к летальному исходу от остановки сердца, при каких условиях такие риски повышается, рассказывает книга «Привычка быть здоровым.

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