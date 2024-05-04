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Фредерик Вассер: «Не хочу спекулировать о Ньюи, «Феррари» сосредоточена на себе»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер не стал подтверждать или опровергать информацию о грядущем переходе конструктора Эдриана Ньюи из «Ред Булл» в Скудерию.

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