Живая Кубань
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Живая Кубань

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Подросток на Кубани получил разрыв трахеи. Врачи нашли способ избежать операции

Подросток на Кубани получил разрыв трахеи. Врачи нашли способ избежать операции

Подросток на Кубани получил разрыв трахеи. Врачи нашли способ избежать операцииВ Ейскую центральную районную больницу подростка доставили в тяжелом состоянии после разрыва трахеи.

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