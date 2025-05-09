А это шествие "Бессмертного полка" в Ивангороде. Администрация Ленобласти сообщает, что возглавили колонну граждане Эстонии - из Нарвы.
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А это шествие "Бессмертного полка" в Ивангороде. Администрация Ленобласти сообщает, что возглавили колонну граждане Эстонии - из Нарвы.