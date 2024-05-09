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День Победы

День Победы

Великая Отечественная война продлилась 1418 дней, каждый из которых стал доказательством стойкости, непоколебимости и героизма советского народа, приведших к поражению фашистского отродья.

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