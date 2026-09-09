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США расширяют военное присутствие в Австралии

Аме­ри­кан­ские воен­ные и обо­рон­ные под­ряд­чи­ки полу­чи­ли доступ при­мер­но к двум тре­тям воен­ных объ­ек­тов Австра­лии.

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