Русская весна

115 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nazim Ярмагомедов
    Предположим,укропитекам с помощью запада удастся прорвать нашу оборонительную линию.И что дальше? Да ничего-гибель вс...«С блицкригом явн...
  • Иван
    А может это гораздо проще,- дань прошлой связи? воспоминания о былом? Где-то между Кузькиным и Чемодановым, или до то...«Скучали?» — Песк...
  • Алексей Васильев
    У наших военных с прошлого века сложились хорошие традиции в охоте на немецких "кошачьих"За мгновение до у...

Океанолог описал последствия каховской катастрофы для Чёрного моря

Океанолог описал последствия каховской катастрофы для Чёрного моря

Уже несколько дней весь мир наблюдает за последствиями разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, которое привело к масштабному затоплению в регионе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх