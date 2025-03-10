SHAMAN и Екатерина Мизулина объявили о своих отношениях

В воскресенье, 9 марта, во время концерта "Ты моя" в столичном комплексе Live Арена 33-летний певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) объявил, что состоит в отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.