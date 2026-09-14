Происшествия
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Происшествия

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Председателю СК России будет представлен доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг в заведении общественного питания в Республике Татарстан

Председателю СК России будет представлен доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг в заведении общественного питания в Республике Татарстан

В социальных медиа сообщалось, что посетители одного из заведений общественного питания в городе Казани, в том числе несовершеннолетние, почувствовали ухудшение самочувствия и обратились за медицинской помощью.

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