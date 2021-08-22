Смейся до слёз

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина Беспятова
    Они чудо природы. На них смотреть без улыбки нельзя.По их мордахам вс...
  • Kasik Kiss
    с кисей круто и видок еще тот, кошки прекрасные антидепрессанты применяйте по назначению и без! Благодарю12 фото о том, ка...
  • Ингерман Ланская
    ......кажутся пришельцами из нищеты12 советских веще...

Города-призраки и отголоски советской эпохи: 12 фото заброшенных мест

Города-призраки и отголоски советской эпохи: 12 фото заброшенных мест

Коммерция и потребительство вышли на такой уровень, что человек уже перестал ценить свой труд. Ведь сколько действительно красивых архитектурных строений стоят заброшенными, потому что когда-то где-то грянул экономический кризис или еще что.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх