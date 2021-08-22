Города-призраки и отголоски советской эпохи: 12 фото заброшенных мест

Коммерция и потребительство вышли на такой уровень, что человек уже перестал ценить свой труд. Ведь сколько действительно красивых архитектурных строений стоят заброшенными, потому что когда-то где-то грянул экономический кризис или еще что.
Коммерция и потребительство вышли на такой уровень, что человек уже перестал ценить свой труд. Ведь сколько действительно красивых архитектурных строений стоят заброшенными, потому что когда-то где-то грянул экономический кризис или еще что.
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