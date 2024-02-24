Киев в будущем готов воевать с Ираном, Китаем и Северной Кореей на стороне США. Об этом заявил в интервью CNN депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
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