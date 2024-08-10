Дегтярев поздравил россиян с Днём физкультурника

Министр отметил, что спорт и физическая культура является одним из главных приоритетов развития в России Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил спортсменов и работников сферы физической культуры с Днём физкультурника.
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