Житель Приозерска погиб на трассе «Петербург — Сортавала- Петрозоводск». Предварительная причина аварии- водитель не справился с управлением.
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Житель Приозерска погиб на трассе «Петербург — Сортавала- Петрозоводск». Предварительная причина аварии- водитель не справился с управлением.