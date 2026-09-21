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Лавров заявил о важности диалога России и Армении для народов стран

Лавров заявил о важности диалога России и Армении для народов стран

Сергей Лавров поздравил коллегу Арарата Мирзояна с Днем независимости Армении. Глава российского МИД подчеркнул, что сотрудничество и активный дипломатический диалог отвечают интересам народов обеих стран.

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