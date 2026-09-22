Дронов рассказал, как прошли выборы в Новгородской области

Губернатор Александр Дронов подвел итоги выборов в Новгородской области. Предварительно, лидирует «Единая Россия».
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