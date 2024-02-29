Что случилось ночью, 29 февраля 2024 года

, которые закрепляют увеличение многолетнего бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 год на €64,6 млрд. Порядка €50 млрд из этой суммы интеграционное объединение направит на поддержку Киева, заявили в пресс-службе Совета ЕС.