Что делать при укусе клеща: пошаговая инструкция. Сезон охоты в самом разгаре!

С приходом тепла активизируются не только любители пикников, но и их злейшие враги — клещи. Эти крошечные кровососы обычно выходят из зимней спячки в апреле и угрожают нам в течение всей весны, лета и начала осени.
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