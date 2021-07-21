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За кем следит губернатор Алексей Текслер в Instagram

За кем следит губернатор Алексей Текслер в Instagram

Глава Челябинской области подписан на 10 аккаунтов. Издание «Челябинск Сегодня» проанализировало профиль губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Instagram.

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