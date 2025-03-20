В Британии будут вставлять мозговые имплантаты алкоголикам и наркоманам

В мозг страдающих зависимостью от алкоголя и наркотиков начнут вживлять чипы в Британии. «Хирурги планируют провести эксперимент и вживить имплантаты в мозг алкоголиков и наркоманов, страдающих зависимостью.
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