Как попасть на второй этаж Михаило-Архангельского кафедрального собора?

На этот вопрос, который часто задавали горожане, ответила администрация Архангельска.Как рассказал священник храма Константин Порохин, в настоящее время в Михаило-Архангельском кафедральном соборе проводятся отделочные работы в притворе на втором этаже.
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