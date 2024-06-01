Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Запад обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT из РФ

Запад обсуждает санкции против банков, использующих аналог SWIFT из РФ

Европейский союз и государства «Большой семерки» обсуждают возможность введения санкций против банков третьих стран, которые используют российскую систему передачи финансовых сообщений, являющуюся своеобразным аналогом системы SWIFT.

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