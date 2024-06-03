Украина за неделю. Бить или не бить, вот в чем вопрос

© коллаж Украина.Ру Приведет ли насильственная мобилизация к массовому бунту? Что будут делать страны ЕС с украинскими беженцами? Почему Запад "тайно" разрешил Украине бить по прилегающим к Харькову территориям РФ, но не может принять решение по доходам от замороженных российских активов? Зачем Зеленский критикует всех и будет ли мирный саммит с участием России? На прошлой неделе на Украине "разоблачили" пыточную, которую администрация одной из колоний устроила для заключенных.