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Журова: люди, которые используют допинг, заранее знают, что будут говорить

Журова: люди, которые используют допинг, заранее знают, что будут говорить

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова усомнилась в правдивости версии итальянского теннисиста Янника Синнера относительно того, почему в его допинг‑пробе был обнаружен запрещенный препарат.

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