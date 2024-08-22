Журова: люди, которые используют допинг, заранее знают, что будут говорить

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова усомнилась в правдивости версии итальянского теннисиста Янника Синнера относительно того, почему в его допинг‑пробе был обнаружен запрещенный препарат.
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