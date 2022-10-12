5 причин, почему умные мужчины чаще всего остаются одинокими и им редко везёт с женщинами

Для высокоинтеллектуального мужчины большинство вещей в жизни довольно просты и прямолинейны. Ему достаточно посмотреть на какую-либо ситуацию, проблему или поставленную задачу, проанализировать её, а затем принять наиболее эффективное решение.
Для высокоинтеллектуального мужчины большинство вещей в жизни довольно просты и прямолинейны. Ему достаточно посмотреть на какую-либо ситуацию, проблему или поставленную задачу, проанализировать её, а затем принять наиболее эффективное решение.
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