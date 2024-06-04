Охранявшее «Крокус» ЧОП лишилось лицензии

В самом "Крокусе" при этом продолжает работать охрана.фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»--> Частное охранное предприятие «Крокус профи», отвечавшее за охрану и безопасность в «Крокус сити холле», лишилось своей лицензии, соообщает РИА Новости.