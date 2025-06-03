МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce после ДТП с байкером

После запроса депутата Госдумы от Санкт-Петербурга, члена фракции "Единая Россия" Михаила Романова главе МВД России Владимиру Колокольцева было возбуждено уголовное дело в отношении водителя Rolls-Royce, который наехал на байкера на Петергофском шоссе, сообщается в Telegram-канале "Петербургская полиция".
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