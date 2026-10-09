Песков заявил о рисках для судоходства в Черном море из-за Киева

Турция пока не разработала механизм безопасности судоходства в Черном море. Источники сообщили, что варианты обсуждаются.
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