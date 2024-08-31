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На свадебный микроавтобус напали в Подмосковье

На свадебный микроавтобус напали в Подмосковье

Четверых нападавших задержали в Щелково после нападения, где пострадали дети.фото: freepik.com--> Четверых нападавших задержали в Щелково после нападения, где пострадали дети.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
А чего, стесняются сообщить что это были мигранты????
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19 час.
ДЗ
Денис Зарюгин
В предыдущей статье: &quot;Гости с Кавказа перегородили дорогу свадебному кортежу в Подмосковье и принялись расстреливать гостей, среди которых была невеста.&quot; говорится, что нападавшие были чеченцы, их сначала задержали, но потом диаспора быстро забашляла полиции и их сразу выпустили! Похоже Путин всё же проиграл вторую чеченскую войну и теперь выплачивает чечне репарации. Лично я был бы очень счастлив, если бы чечня отделилась от России и жила бы самостоятельно по своим законам, а с остальной Россией был бы установлен строжайший визовый режим!
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15 час.

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