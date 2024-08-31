На свадебный микроавтобус напали в Подмосковье

ДЗ

Денис Зарюгин

В предыдущей статье: "Гости с Кавказа перегородили дорогу свадебному кортежу в Подмосковье и принялись расстреливать гостей, среди которых была невеста." говорится, что нападавшие были чеченцы, их сначала задержали, но потом диаспора быстро забашляла полиции и их сразу выпустили! Похоже Путин всё же проиграл вторую чеченскую войну и теперь выплачивает чечне репарации. Лично я был бы очень счастлив, если бы чечня отделилась от России и жила бы самостоятельно по своим законам, а с остальной Россией был бы установлен строжайший визовый режим!