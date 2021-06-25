Как вторая беременность разрушила мой брак, и я этому рада

5МИНУТКАДети и семьяКак вторая беременность разрушила мой брак, и я этому рада Мы прожили вместе неполных 9 лет. Вначале хотели пожить для себя, а потом решили, что нужен ребенок.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена Верия (Безденежных)"Девочки, хорошие мои, если не ладится, не надо реанимировать ваши отношения, это ничего не даст, а будет только хуже." ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!Анна Желтоногова (Желтоногова.)Молодець ВЫ! Будьте счастливы и любимы!Нина Полевая (Бойко)Согласна! В отношениях должно быть комфортно обоим. Если стало не комфортно, а тем более, стали оскорбления, рукоприкладство и гуляние, но бежать сразу. Люди не меняются!Vera DobryaginaНу, тут не поспоришь, всё верно! Только разбежаться надо было раньше.Комментировать
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