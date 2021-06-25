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Как вторая беременность разрушила мой брак, и я этому рада

Как вторая беременность разрушила мой брак, и я этому рада

Мы прожили вместе неполных 9 лет. Вначале хотели пожить для себя, а потом решили, что нужен ребенок.

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Елена Верия (Безденежных)
"Девочки, хорошие мои, если не ладится, не надо реанимировать ваши отношения, это ничего не даст, а будет только хуже." ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
Анна Желтоногова (Желтоногова.)
Молодець ВЫ! Будьте счастливы и любимы!
Нина Полевая (Бойко)
Согласна! В отношениях должно быть комфортно обоим. Если стало не комфортно, а тем более, стали оскорбления, рукоприкладство и гуляние, но бежать сразу. Люди не меняются!
Vera Dobryagina
Ну, тут не поспоришь, всё верно! Только разбежаться надо было раньше.

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