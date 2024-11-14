Ямалец в пьяной ссоре заколол ножом сожительницу

Ямалец пойдет под суд за убийство сожительницы. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 13 июля 2024 года в городе Муравленко в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт.
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