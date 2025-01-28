Sniper Elite: Resistance получила неплохие оценки от международной прессы Международн...

Sniper Elite: Resistance получила неплохие оценки от международной прессыМеждународная пресса высказалась о Sniper Elite: Resistance, присвоив новой части серии от Rebellion положительные оценки, хотя и с некоторыми исключениями.
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