Подвесной или напольный унитаз? Разбираем +/- и определяемся с выбором «центрального трона»

Оборудование санузла – очень трудное занятие и на первый, и на второй, и даже на третий взгляд. Нужно предусмотреть великое количество вещей: от расположения, подведения и правильного сокрытия коммуникаций, до исправной работы вытяжки и максимальной эргономики маленького пространства.