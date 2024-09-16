ЦБ: рост зарплат в России замедлится вдвое уже в следующем году

Аналитики прогнозируют снижение темпов роста зарплат в России уже в следующем году Согласно опросу, проведенному Центробанком, в 2024 году ожидается рекордное с 2008 года повышение номинальных зарплат на 16%, однако уже в 2025 году рост замедлится до 9%.