IT-эксперт Мясоедов сообщил об опасности из-за скачивания бесплатных приложений

Установленное пользователем на смартфон бесплатное приложение может незаметно оформить дорогую подписку или помочь «шпионам» годами проводить слежку за устройством, сообщил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии