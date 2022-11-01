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Лига чемпионов. «Бавария» против «Интера», «Ливерпуль» примет «Наполи», «Атлетико» в гостях у «Порту»

«Бавария» примет «Интер» в заключительном туре групповой стадии Лиги чемпионов. «Ливерпуль» сыграет с «Наполи», «Атлетико» будет противостоять «Порту» на выезде.

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