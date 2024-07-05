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Спасающие сердца: кардиологи отметят профессиональный праздник

Спасающие сердца: кардиологи отметят профессиональный праздник

Расскажем о том, как в России развивается данное медицинское направление.фото: vk.com--> Во всем мире 6 июля отмечается профессиональный праздник врачей, спасающих жизни людей с заболеваниями сердца, — День кардиолога.

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