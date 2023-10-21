Гороскоп на 22 октября 2023 года поможет всем знакам зодиака избежать жизненных трудностей Анна ЧернышоваСпециалисты по астрологии озвучили гороскоп, в котором есть предсказания и рекомендации для всех знаков Зодиака на 22 октября 2023 года.
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