Обмен заключёнными завершён. Гражданин России Александр Винник прибыл в Москву

Винника обвиняли в отмывании денег через криптобиржуСамолёт, на котором Александр Винник летел из Стамбула, благополучно приземлился в России.
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