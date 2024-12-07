Убийцу фаната «Спартака» перевели поближе к родным

RTVI: убийцу фаната «Спартака» Аслана Черкесова перевели в Чечню Аслана Черкесова, приговоренного к 20 годам колонии строгого режима за убийство фаната московского «Спартака» Егора Свиридова, перевели в Чечню.
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