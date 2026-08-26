В Чернигове и Славутиче возникли перебои со светом после ракет ВС РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской ТЭЦ. Об этом сообщил источник Zvezdanews . По его данным, после поражения станции перебои с электроснабжением фиксировались в Чернигове и Славутиче (Киевская область).
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