Страна и люди
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Страна и люди

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В Чернигове и Славутиче возникли перебои со светом после ракет ВС РФ

В Чернигове и Славутиче возникли перебои со светом после ракет ВС РФ

Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской ТЭЦ. Об этом сообщил источник Zvezdanews . По его данным, после поражения станции перебои с электроснабжением фиксировались в Чернигове и Славутиче (Киевская область).

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