Роман Крылов: регулирование рассрочки усилит контроль рынка

Эксперт по недвижимости Роман Крылов обсудил будущее регулирование рассрочки при покупке жилья. Он отметил, что правила и законопроекты еще могут измениться, а окончательные последствия для рынка пока неизвестны.
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