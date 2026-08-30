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Царьград

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Джессика Пегула вышла во второй круг US Open, обыграв Русе

Джессика Пегула вышла во второй круг US Open, обыграв Русе

Джессика Пегула, третья ракетка мира, пробилась во второй круг Открытого чемпионата США, победив Елену-Габриэлу Русе в Нью-Йорке.

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